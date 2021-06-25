25 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.31 EURO 10,4720 0.63
USD 8,7590 0.57 ALTIN 501,440 0.88
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Hadise' ayrılığı Kaan Yıldırım'a yaramadı

25 Haziran 2021 Cuma - 15:57 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 15:57

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta noktaladığı ilişkisinin ardından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.


Oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Hadise ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce bir kez ayrılıp barışan ikili, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine nokta koydu.

Hadise ve Kaan Yıldırım, sosyal medya hesaplarında da karşılıklı olarak takibi bıraktı.
Ayrılığın ardından Hadise, müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Kaan Yıldırım ise tatile çıktı.

Çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Kaan Yıldırım'ın uzayan sakalları dikkat çekti.

Kaan Yıldırım'ın fotoğrafına sosyal medyada da yorum yağdı. İşte o mesajlardan bazıları...

- Survivor yarışmacısı gibi olmuş

- Hadise 'iyi ki ayrıldım' demiştir

- Gitmiş canım çocuk!

- Hiç olmamış Kaan, ayrılık sana iyi gelmedi

ETİKETLER

Hadise Kaan Yıldırım dikkat çeken fotoğraf fotoğrafa yorum yağdı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.