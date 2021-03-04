'Güvenli nefes alanı, kafelerde bulaş riskini azaltıyor'

Pandemi sürecinde, kontrollü normalleşme kararlarının açıklanmasıyla birlikte ‘çok yüksek riskli’ iller dışında ülke genelinde restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle faaliyetlerine başlıyor. Bir şeyler yemek, içmek için gidilen restoran ve kafelerin, evlerimizden sonra en çok maskesiz zaman geçireceğimiz mekanlar olduğunu söyleyen Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, “Ortam havasının EPA kriterlerinde tutulması, virüslerden korunmada kilit rol oynuyor” dedi.

Pandemi sürecinde, kontrollü normalleşme kararlarının açıklanmasıyla birlikte ‘çok yüksek riskli’ iller dışında ülke genelinde restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle faaliyetlerine başlıyor. Söz konusu gelişme restoran ve kafe gibi mekanlardaki hava kalitesinin önemini bir kez daha gündemin ilk sıralarına taşıdığını söyleyen Froumann Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, “Kafe ve restoranların belirlenen kriterler çerçevesinde faaliyetlerine yeniden başlıyor olması sevindirici bir gelişme. Yeme, içme mekanlarındaki havalandırma bu süreçte çok daha büyük önem taşıyor” mekanlardaki hava kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini dikkat çekti.

"MASKESİZ EN ÇOK ZAMAN GEÇİRECEĞİMİZ MEKANLAR RESTORAN VE KAFELER"

Kovid-19’un (SARS CoV-2) özellikle kapalı ortamlarda bulaşma riski yüksek olan bir virüs olduğunu hatırlatan Yakupoğlu, “Bu nedenle restoran ve kafelerin kapalı ortamlarındaki havanın temiz olması sağlık açısından ciddi önem taşıyor. Market, hastane , ofis, okul, postane gibi alanlarda maskelerimizi çıkartmadan durma şansımız var. Ancak en çok maskesiz kalacağımız ortamlar restoran ve kafeler. Çünkü bu mekanlarda bir şeyler yiyip içeceğiz. Dolayısıyla maskemizi çıkartacağız. Maskelerimizi çıkartacağımız bu ortamlarda da işletmelerin hava kalitesini Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın belirlediği değerlerde tutması gerekiyor” diye konuştu.

Yapılan araştırmaların ısıtma-soğutma sistemlerinin, ortamdaki mevcut havayı mekan içinde dağıttığı için hijyenik olmadığını ve salgın hastalıların bulaşmasını artırdığını ortaya koyduğunu aktaran Yakupoğlu, “Çocuklar, yaşlılar, şeker hastaları ve böbrek yetmezliği olan kişiler pandemi sürecinde daha çok risk altında. Ortam havalandırmasını iyileştirmek, bu süreçte virüslerden korunmak için kilit önem taşıyor” dedi.

VİRÜSÜN BULAŞ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Havada asılı bulunan Kovid-19’un solunum yoluyla bulaştığı da göz önüne alındığında, kapalı ortam havasını çekerek aynı havayı tekrar ortama veren ısıtma–soğutma sistemlerinin bu şekilde sosyal mesafeyi de ortadan kaldırdığını, aynı havayı mekan içinde dolaştırması nedeniyle bulaşın artmasına neden olabileceğini söyleyen Yakupoğlu, “Pandemi ile hayatımızdaki bir çok şey değişiyor, bu gerçeği kabul etmemiz gerek. Eskiden kapalı ortam havası klasik ısıtma- soğutma sistemlerine emanetti. Artık kapalı ortam havasının insan sağlığı için uygun standartlara gelmesini sağlayan cihazlar gereklilik haline geldi. Bu noktada kapalı ortam havasında virüs ve bakterileri çekerek, filtreleyebilen, güvenli nefes alanı oluşturan ve insan sağlığına olumsuz hiçbir etkisi olmayan havalandırma sistemleri ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

RESTORAN VE KAFELERDE GÜVENLİ NEFES ALANI SAĞLAMAK MÜMKÜN

Havayı nefes hizasından çekerek filtre edebilme özelliğiyle Froumann’ın, bulunduğu her yerde güvenli nefes alanı oluşturarak, kaliteli havayı artık güvenle solumanın mümkün olduğunu belirten Burak Yakupoğlu, geliştirdikleri cihazların bu özelliği ile restoran ve kafelerde insanların gönül rahatlığı ile maskelerini çıkartmalarına imkan tanıdıklarını söyledi. Burak Yakupoğlu, geliştirdikleri cihazlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: