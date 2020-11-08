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'Güllerin Savaşı' Arjantin’de seyirciyle buluşacak

08 Kasım 2020 Pazar - 14:18 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 14:18

Damla Sönmez, Canan Ergüder ve Barış Kılıç’ı buluşturan 'Güllerin Savaşı' sona ermesinden 4 yıl sonra Arjantin’de seyirciyle buluşacak.


Hürriyet'in haberine göre; 2014-2016 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan “Güllerin Savaşı” dizisinin ekran yolculuğu yurtdışında devam ediyor. Başrollerini Damla Sönmez, Canan Ergüder ve Barış Kılıç’ın paylaştığı dizi, şimdi de Arjantin’de seyirciyle buluşacak.
 
168 BÖLÜM OLACAK
 
Arjantin’in Telefe kanalı, “Güllerin Savaşı”nı yakında “Guerra de Rosas” ismiyle yayınlayacağını duyurdu. Yapımını Med Yapım’ın, dağıtımını Kanal D International’ın üstlendiği dizi, Türkiye’de 68 bölüm olarak yayınlanmıştı. “Güllerin Savaşı”, yurtdışında ise 168 bölüm halinde ekrana gelecek.

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