'Güldür Güldür Show' oyuncusu Meltem Yılmazkaya'nın acı günü!

'Güldür Güldür Show'da yer alan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda babasının vefat ettiğini duyurdu. Babasının bugün defnedileceğini belirten oyuncu, bu süreçte yanında olanlara teşekkür etti.

Güldür Güldür Show'un yıldızı ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın babası vefat etti. Yılmazkaya ise Instagram hesabında bir paylaşım yaparak acı haberi duyurdu.

Meltem Yılmazkaya, "Dün gece babamı kaybettik. Yarın defnedilecek. Mesaj ve telefonlara dönemiyorum. Kusuruma bakmayın. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Meltem Yılmazkaya'ya başsağlığı diledi.

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul 'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.

İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çeken Yılmazkaya, 2009 yılında Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu.