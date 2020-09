'Güçlü bir bağışıklık için beslenmenize dikkat edin'

Güçlü bir bağışıklık için yeterli ve dengeli beslenme oldukça önemli. Bunun için 4 tane grubumuz olan et grubu tahıl grubu meyve sebzeleri ve süt grubuna yeterli ve dengeli oranlarda tüketmeye günlük beslenmenize özen göstermelisiniz.

Bunu sağlayabilmek için sağlıklı beslenme modelinin iyi bir referans olacağını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria Tanoğlu, güçlü bağışıklık sisteminin doğru beslenmeden geçtiğini vurguladı. Tanoğlu, bunun yanı sıra güçlü bir bağışıklık için uzun süre aç kalmamaya ve gün içerisinde 2-2,5 litre su içmeye de özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

“Kivi portakaldan daha fazla c vitamini içeriyor”

Maria Tanoğlu, şu bilgileri verdi: “C vitamini ve çinko bağışıklığımızı güçlendirecek en önemli vitamin ve minerallerdendir. Koronayla mücadele en büyük destekçimiz; Bağışıklık ve cilt sağlığında oldukça etkin olan C vitamini Dışarıdan her gün alınması gereken bir vitamindir. Günlük C vitamini ihtiyacı çocuklarda 40-60 miligram arasında, yetişkinlerde 75-90 miligram arasında, hamilelerde ve sigara içenlerde ise 120 miligram civarındadır.

Başlıca C Vitamini kaynakları; kırmızı ve yeşil biber, maydanoz, brokoli, brüksel lahanası, greyfurt, mango , ananas, limon, çilek, karnabahar olarak sıralanabilir.

Başlıca Çinko Kaynakları ise kırmızı et,hindi eti, mantar, ıspanak, kabak çekirdeği ve yer fıstığıdır.

Güçlü Bağışıklık için D Vitamini de oldukça büyük öneme sahiptir. Yapılan yeni çalışmalar D vitaminin soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruduğunu ortaya koydu.

Bu nedenle Hergün 15 dk güneşlenebilir , Doktor veya Diyetisyen eşliğinde D vitamini takviyesi kullanabilirisiniz.

Probiyotik tüketiminizi arttırın

Probiyotik ve prebiyotik kaynakları düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor.

Bu nedenle ev yoğurdu , ayran tüketmeye özen gösterin.

Sarımsak, enfeksiyon riskinizi azaltmaya yardımcı olabilecek aktif bileşikler içerir. Örneğin, sarımsaktaki ana aktif bileşik olan allisinin, bağışıklık sisteminin soğuk algınlığı ve gribi iyileştirme etkisi vardır. Doğal antibiyotik olma özelliğine sahip sarımsağa mümkünse çiğ tüketin.

Yeşil çay çok güçlü bir antioksidandır herhangi bir tansiyon probleminiz yoksa günde 1 defa tüketebilirsiniz.”

“Altın Baharat Zerdeçal; baharatlarda güçlü bir bağışıklık için büyük öneme sahipler Zerdeçal ve zencefil güçlü antienflamatuar özelliğe sahip baharatlarımızdandır.Taze hallerine çay olarak tüketebilir veya toz haline yemeklerde veya yoğurtlarda tercih edebilirsiniz” diyen Tanoğlu bir de bağışıklık arttıran Zerdeçal Kürü tarifi verdi.

Güçlü bağışıklık için zerdeçal kürü

Zerdeçalın sindirim sisteminden emilimi çok sınırlıdır. Emilimi karabiber zeytinyağıyla yüzde 200 oranında artar.

Tarif;

2 çay kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı yarım çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Bu karışımı kahvaltıda ,çorba, salata veya cacıklarınızda kullanabilirsiniz.