Popçu Simge, Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. İlk defa Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Simge, sahne şovu ve performansıyla alkış aldı.

Simge, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Özel tasarlanmış sahnesinde izleyicilerine görsel bir şölen sunan popçu, şarkılarıyla olduğu kadar kıyafetleri ve danslarıyla da beğeni topladı.

Son hiti 'Öpücem'i seslendirdikten sonra büyük alkış alan Simge, "Harbiye hayatımın konseri oldu. Bugünü çok beklemiştim. Ölsem de gözüm açık gitmeyecek" diyerek, mutluluğunu dile getirdi.

Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyan üç farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan popçu, sahnede üç saat kaldı. 30 şarkı seslendiren Simge, sesiyle olduğu kadar cesur kıyafetleriyle de göz doldurdu.

Simge, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Özel tasarlanmış sahnesinde izleyicilerine görsel bir şölen sunan popçu, şarkılarıyla olduğu kadar kıyafetleri ve danslarıyla da beğeni topladı.

Son hiti 'Öpücem'i seslendirdikten sonra büyük alkış alan Simge, "Harbiye hayatımın konseri oldu. Bugünü çok beklemiştim. Ölsem de gözüm açık gitmeyecek" diyerek, mutluluğunu dile getirdi.

Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyan üç farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan popçu, sahnede üç saat kaldı. 30 şarkı seslendiren Simge, sesiyle olduğu kadar cesur kıyafetleriyle de göz doldurdu.