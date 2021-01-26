Film oldukça gizemli ve eski bir aynanın etrafında gelişiyor. Aynanın son sahipleri olan Kaylie ve Tim, ailelerinin ölümleri üzerine ilişkilerini düzeltmeye çalışan iki kardeştir. Kaylie, yaşanan trajediye aynanın neden olduğunu düşünerek, bu olayı çözmeye karar verir. Kaylie olayları araştırmaya başladıkça, tarih kendini tekrarlayacaktır. Kardeşlerin ilişkileri daha da kötüleşir, neyin gerçek olduğunu anlayamaz bir hale gelirler; çünkü onlarda aynanın tutsağı haline gelmişlerdir.
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- 'Göz' yarın Kanal D'de!
'Göz' yarın Kanal D'de!
26 Ocak 2021 Salı - 16:07 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 16:07
Başrollerinde Karen Gillan, Brenton Thwaites, Katee Sackhoff'un olduğu korku filmi "Göz" çarşamba gecesi saat 23.45'te Kanal D'de!
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