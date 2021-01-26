28 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.490 1.56 EURO 8,9460 -0.36
USD 7,3670 -0.63 ALTIN 439,920 0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Göz' yarın Kanal D'de!

26 Ocak 2021 Salı - 16:07 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 16:07

Başrollerinde Karen Gillan, Brenton Thwaites, Katee Sackhoff'un olduğu korku filmi "Göz" çarşamba gecesi saat 23.45'te Kanal D'de!


Film oldukça gizemli ve eski bir aynanın etrafında gelişiyor. Aynanın son sahipleri olan Kaylie ve Tim, ailelerinin ölümleri üzerine ilişkilerini düzeltmeye çalışan iki kardeştir. Kaylie, yaşanan trajediye aynanın neden olduğunu düşünerek, bu olayı çözmeye karar verir. Kaylie olayları araştırmaya başladıkça, tarih kendini tekrarlayacaktır. Kardeşlerin ilişkileri daha da kötüleşir, neyin gerçek olduğunu anlayamaz bir hale gelirler; çünkü onlarda aynanın tutsağı haline gelmişlerdir. 
 

 

ETİKETLER

göz yarın kanal d
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.