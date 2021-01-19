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"Görme düzeyi testi" internet sayfası hizmete girdi

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 15:00 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 15:00

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melis Palamar Onay öncülüğündeki ekip, ziyaretçilerine görme düzeyleri konusunda fikir vermeyi amaçlayan internet sitesi hazırladı.


EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Melis Palamar Onay, Uzm. Dr.  Cumali Değirmenci ve Dr. Semir Yarımada tarafından hazırlanan internet sitesi, EÜ  Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalının sosyal sorumluluk projesi olarak  hayata geçirildi.
 
Uzak ve yakın görme düzeyleri konusunda ziyaretçilerine fikir veren  site, astigmat ve renk körlüğü problemleri konusunda da testler içeriyor.
 
Hastalara tedaviye yönelik bilgiler sunulan siteye,  "https://www.gormeduzeyim.com" adresinden ulaşılabiliyor.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Onay, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelere gitmekten korkan pek çok kişinin  hastalıklarına tanı koymakta gecikmeler yaşanabildiğini belirtti.
 
Vatandaşların uzak ve yakın görme durumlarının tespit edilerek, bir  anormallik halinde vakit kaybetmeden göz doktoruna ulaşmalarının sağlanmasını  amaçladıklarını anlatan Onay, erkeklerde oldukça yaygın görülen renk körlüğü  vakalarının tespit edilmesinin de bu projenin amaçları arasında olduğunu  bildirdi.
 
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da bilimsel faaliyetlerin yanı sıra  halk sağlığını ilgilendiren sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini  belirterek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.
 

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