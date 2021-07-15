'Gönül Dağı' dizisinden bayram sürprizi!

TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan 'Gönül Dağı' dizisi 30'uncu bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti. Ancak dizide, Kurban Bayramı için sürpriz bir karar verildi.

Tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç gencin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan 'Gönül Dağı' dizisi, bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti.

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan dizide, Kurban Bayramı için sürpriz bir karar verildi.

BAYRAM ÖZEL BÖLÜMÜYLE EKRANLARA GELECEK

'Gönül Dağı' hayranlarına müjdeyi veren TRT , 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de 'Gönül Dağı Kurban' isimli özel bir bölüm yayınlanacağını duyurdu. Eylül ayında tekrar sevenleriyle buluşması planlanan 'Gönül Dağı' dizisinin özel bölümünde, hem bayram hem Cemile ve Veysel'in düğünü hem de sünnet eğlencesinin sahneleri ekranlara geliyor.