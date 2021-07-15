'Gönül Dağı' dizisinden bayram sürprizi!

Tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç gencin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan 'Gönül Dağı' dizisi, bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti.
Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan dizide, Kurban Bayramı için sürpriz bir karar verildi.
BAYRAM ÖZEL BÖLÜMÜYLE EKRANLARA GELECEK
'Gönül Dağı' hayranlarına müjdeyi veren TRT, 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de 'Gönül Dağı Kurban' isimli özel bir bölüm yayınlanacağını duyurdu. Eylül ayında tekrar sevenleriyle buluşması planlanan 'Gönül Dağı' dizisinin özel bölümünde, hem bayram hem Cemile ve Veysel'in düğünü hem de sünnet eğlencesinin sahneleri ekranlara geliyor.
Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın paylaştığı dizide; Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Utku Ateş, Cemre Melis Çınar ve Zümre Meğreli gibi isimler de rol alıyor.