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'Gizemli hastalık' öldürüyor! Dünyanın yeni kabusu...

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 12:46 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 12:53

Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.


Ülkenin batısındaki Mbeya şehrinde, yakalananlarda baş dönmesi, mide  bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı.
 
Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu basına yaptığı  açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer  şikayetleri olduğunu söyledi.
 
Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getiren Kisandu,  ön araştırmaların hastaların çoğunun daha önce mide ülseri ya da karaciğer  hastalığı yaşamış erkeklerden oluştuğunu gösterdiğini belirtti.
 
Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemesi için bölgeye  uzman bir ekibin gönderildiğini açıkladı.
 
Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin  hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
 
  
 

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