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'Gizemli hastalık' kabusu! Ne olduğu ortaya çıktı

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 1:52 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 1:52

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık"tan ölümlerin nedeninin sarı humma olduğu bildirildi.


Delta Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Mordi Ononye, yaptığı açıklamada, eyaletin Ute Okpu ve Idumusa bölgelerinde 18-25 yaşlarındaki 30 kişinin gizemli hastalıktan hayatını kaybetmesi nedeniyle araştırmalar yapıldığını belirtti.
 
Ononye, yapılan araştırmalarda ölümlerin sebebini sarı hummadan olduğunun belirlendiğini ifade etti.
 
Başka laboratuvarda araştırmaların devam ettiğini aktaran Ononye, "İlk sonuç sarı humma gösteriyor ancak emin olmak için yeniden araştırma yapılacak." dedi.
 
Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık" nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirmişti.

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Batı Afrika Nijerya humma
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