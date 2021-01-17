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'Gideceğim günü iple çekiyorum'

17 Ocak 2021 Pazar - 11:38 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 11:38

New York Üniversitesi’nde yüksek lisansa başlayan Aslıhan Karalar, devam eden pandemi nedeniyle ABD’ye gidemedi.


Oyuncu, okula döneceği günü iple çektiğini söyledi: “Üniversiteden mezun oldum. Şu anda NYU’da dijital medya alanında yüksek lisansımı yapıyorum. Pandemi bitinceye kadar İstanbul’da kalmak en güvenlisi. Fakat yüksek lisans eğitimim için yurtdışına gideceğim günü gerçekten iple çekiyorum. Amerika’dan gelen teklifleri de ilerideki süreçte değerlendirmeyi düşünüyorum.”
 
Dizi teklifleri aldığını söyleyen Aslıhan Karalar, “Önemli olan kariyerime katkısı olacak projelerde yer alabilmek. İyi çıkış yapabileceğim bir projeyi bekliyorum” dedi.
 

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Aslıhan Karalar pandemi yurtdışı
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