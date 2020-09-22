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"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli gün sayıyor

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 13:56 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 14:26

Türk bilim insanlarının "Beyaz Kıta"nın şifrelerini çözmek üzere çıktıkları 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni konu alan "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin ilk gösterimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda,  TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE)  tarafından Antarktika'ya düzenlenen seferde 24 araştırmacı, zihinlerindeki  onlarca soruya cevap aradı.
 
Ekip liderliğini Prof. Dr. Ersan Başar'ın, sefer koordinatörlüğünü  Doç. Dr. Burcu Özsoy'un yaptığı sefer, kameraların tanıklığında gerçekleşti.  Araştırmalar sırasında çekilen 135 saatlik ham görüntüler, 57 dakikalık görsel  şöleni andıran "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseline dönüştü.
 
Bu yıl "iklim değişikliği" temasıyla gerçekleştirilen ve kadın  araştırmacıların da yer aldığı seferin belgeseli de bir kadın yönetmenin elinden  çıktı. Burcu Camcıoğlu'nun hazırladığı belgeselin ilk gösterimi, bu yıl  Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi'nde yapılacak.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın 4'üncü Ulusal  Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanlarıyla birlikte belgeselin ön  gösterimini izleyecek.
 
Belgesel, 24 Eylül'de TRT Belgesel, 27 Eylül'de de TRT 1 ekranlarından  seyirciyle buluşacak.
 
"Görsel şöleni kaçırmayın"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk bilim insanlarının  çalışmalarının kameraların tanıklığında yapıldığını ve görsel şöleni andırdığını  kaydetti.
 
Varank, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda,  "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseli izleyicilerle ilk kez TRT  ekranlarında buluşacak. Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta'daki serüvenini  anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın." ifadelerini kullandı.
 
Dünyanın en uç, en izole noktası olarak bilinen Beyaz Kıta'ya 2017  yılından bu yana sefer düzenleyen Türk bilim insanları, 4'üncü Ulusal Antarktika  Bilim Seferi sırasında, dünyayı anlamak için bildikleri dünyadan çok uzakta, bir  ay boyunca 15 farklı projeyi hayata geçirdi. Türk bilim insanları sefer sırasında  Antarktika'da ölçülmüş en yüksek sıcaklığa (20,7 derece) ve yüzyıllardır buzlarla  kaplı olan bir geçidin tamamen eriyerek tarihte ilk kez açılmasına tanık oldu.
 

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