'Genital estetik yaşam kalitesini artırıyor'

Son yıllarda yaygınlaşan genital estetikle ilgili bilgiler veren Kadın Hastaları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gürkan Gürsoy, yapılan işlemlerin estetik kaygıları düzeltmenin yanı sıra, hastanın cinsel fonksiyonları ve yaşam kalitesini de artırdığını söyledi.

Genital estetiğin, vajina ve vajina ile ilişkili bütün dokuları içeren; yapısal ya da fonksiyonel deformiteleri düzeltmek için yapılan tüm ameliyat ve müdahaleleri içerdiğini kaydeden Kadın Hastaları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gürkan Gürsoy, yapılan işlemler ile estetik kaygıları düzeltmenin yanı sıra, hastanın cinsel fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini artırıcı olmasını da amaçladıklarını kaydetti.

HASTAYA UYGUN OLAN TEKNİKLE KARAR VERİLİP AMELİYAT PLANLANIYOR

Genital estetik için başvuran hastaların daha çok sarkma, renk değişikliği gibi şikayetlerle geldiğini belirten Uzm. Dr. Gürkan Gürsoy, ikinci sıklıkla vajinoplasti (vajina daraltma operasyonu) istendiğini belirtti. Genellikle normal doğumlar sonrası ya da yaşla, bazen de yapısal olarak vajinada sarkma, bolluk hissi, ilişki esnasında ses gelmesi ve haz alamama şikayetleri ile başvurulduğunu söyleyen Gürsoy, “Bu hasta grubunda aynı zamanda idrar kesesinde ya da bağırsakların makata yakın kısmında da fıtıklaşma olabiliyor. Buna bağlı olarak da idrar kaçırma ya da gaz kaçırma şikâyetleri de olabiliyor. Bu şikâyetler de aynı ameliyat seansında tedavi edilebiliyor. Bunun dışında, yurt dışında yaygın olan ülkemizde yeni yeni talep oluşan klitoris bölgesinde duyarlılığı artırmak için yapılan hudoplasti, vajen içerisinde G noktasını büyütme, hyaluronik asit ve dolgu enjeksiyonları ayrıca genital PRP işlemleri popülarite kazanıyor” dedi.

18 YAŞINI DOLDURMUŞ HER KADIN ESTETİK OPERASYONU OLABİLİR

Dr. Gürsoy, 18 yaşını doldurmuş her kadının bu operasyonları olabileceğini, doğumsal bir anatomik bozukluk mevcut ise daha erken yaşlarla ebeveyn onayıyla bu işlemleri yapabildiklerini kaydetti.