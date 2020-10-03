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'Gelmezsen atlarım' dedi sonrası korkunç!

DHA |  03 Ekim 2020 Cumartesi - 22:22 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 22:22

Antalya'da 5 katlı binanın çatısına çıkan Fatih B., kendisini iki bina arasındaki boşluğa bıraktı. Yaşamını yitiren Fatih B.nin atlamadan önce cep telefonuyla konuştuğu kişiye "Gelmezsen atlarım" dediği öne sürüldü.


Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi Hüsnü Karakaş Caddesi'nde meydana geldi. Caddenin yanında bulunan 5 katlı apartmanın çatısına çıkan Fatih B., iddiaya göre tek eliyle çatıda bulunan çanak anteni tutarken, diğer elinde tuttuğu telefonla konuşmaya başladı. Çatıda bulunan ve 30'lu yaşlarda olduğu değerlendirilen Fatih B.'yi görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelmeden önce Fatih B., iddiaya göre, cep telefonuyla konuştuğu kişiye "Gelmezsen atlıyorum" dedikten sonra kendisini iki bina arasındaki boşluğa bırakarak beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Fatih B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
 
'SESLENDİM CEVAP VERMEDİ'
 
Olayın görgü tanığı Mehmet Yalçın, "Arkadaşı yukarıda, kenarda gördüm. Seslendim ama cevap vermedi. Polisi aradım onlar gelene kadar zaten atladı. Tanımıyorum kendisini" dedi.Polis olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

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Antalya bina cep telefonu
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