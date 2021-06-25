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'Gelinim Mutfakta Süper Final'de lider kim oldu?

25 Haziran 2021 Cuma - 17:37 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 17:37

"Gelinim Mutfakta Süper Final"in üçüncü haftasında lider kim oldu?


Hafta boyunca gelinlerimiz Ayten Hatamova Gürüf, Gönül Harşitlioğlu, Yağnur İşçiler ve Aysun Kuşatan çeyrek altın kazanmak için kıyasıya yarıştılar. 147. hafta en çok çeyrek altın alan gelin liderlik koltuğuna oturarak 20 bileziği kazanmaya bir adım daha yaklaştı.
 
Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!
 
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D'de!
 

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