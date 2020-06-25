Gaziantep'te akciğer hastası olan bir kişiye hastaneye kaldırılmadan önce 'geçmiş olsun' ziyaretine gelen 49 kişi karantinaya alındı.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Boğaziçi Mahallesi'nde kronik akciğer hastası olan A.Y., rahatsızlanınca yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphesi üzerine A.Y., koronavirüs testi yapılarak tedaviye alındı.
Testin sonucu beklenirken harekete geçen filyasyon ekibi, A.Y.'ye hastaneye götürülmeden önce geçmiş olsun ziyaretine gelen aynı mahalleden 49 kişi olduğunu belirledi. Bunun üzerine İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu 11 evde yaşayan 49 kişinin önlem amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.
Öte yandan Van'ın Muradiye ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İstanbul'dan Van'a gelmek için yola çıkan minibüsteki işçilerde corona virüs olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. İşçilerin bulunduğu minibüs, Bolu'da durduruldu. Test sonuçları pozitif çıkan 5 işçi hastaneye yatırılırken, diğerleri İstanbul'a geri gönderildi.
İstanbul'daki bir fabrikada çalışan 16 işçi, minibüsle, memleketleri Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Topuzarpa Mahallesi'ne gelmek için plan yaptı. Ancak yola çıkmadan 2 gün önce rahatsızlanan 1 işçiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan işçi, tedaviye alınırken diğer işçilere de test yapıldı. Ancak test yapılan işçiler, sonuçların çıkmasını beklemeden minibüs ile yola çıktı.
Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar gelen ihbar üzerine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmezin talimatıyla, harekete geçti. Jandarma ve sağlık ekipleri, işçileri taşıyan minibüsün sürücüsü ile irtibata geçti. İşçilerin isim listesi alındı. 5 içinin daha test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenildi. Minibüsün geçeceği güzergâhtaki tüm ekipler, bilgilendirildi. İşçileri taşıyan minibüs, Bolu'nun Gerede ilçesinde, durduruldu. Sağlık ekipleri araçta bulunan ve testleri pozitif çıkan işçileri hastaneye sevk ederken, diğer işçiler, güvenlik güçlerinin kontrolü altında İstanbula geri gönderdi.