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"Gazetecilik faaliyetleri için sokağa çıkma kısıtlaması mücbir sebep sayılacak"

AA |  01 Aralık 2020 Salı - 17:49 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 17:49

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, gazete çıkaranlar, dağıtanlar ve haber üretenler için sokağa çıkma kısıtlamasının "mücbir sebep" sayılacağını bildirdi.


Rıdvan Duran, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının yeni  tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirlere göre  hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından gazetelerin çalışanlarının da  etkilendiğini belirtti.
 
Duran, açıklamasında, "Gazete çıkaranlar, dağıtanlar ve haber  üretenler için sokağa çıkma kısıtlaması mücbir sebep sayılacak." ifadelerini  kullandı.
 
Gazetelerin resmi ilan yayımlama haklarını sürdürebilmeleri için  yerine getirmek zorunda oldukları şartların Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları  Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği'nde belirlendiğine değinen Duran,  açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla cumartesi ve pazar günleri  gazeteler, mevzuat gereği yükümlü oldukları baskı ve satış zorunluluklarını  yerine getirme imkanları bulamayacaklar. Bu nedenle, ilgili günler mücbir sebep  sayılacak ve yayınlanmaması halinde gazeteler, yönetmeliğin 27. maddesinin  birinci b, ç ve d bentlerinden muaf tutulacak."
 
Duran, Kovid-19 salgını sebebiyle gazete ve dergilerin mevzuat gereği  yerine getirmek zorunda oldukları sürekli yayınlanma, asgari fiili satış, gazete  teslim yükümlülüğü, asgari kadrodaki gazetecilerin nitelikleri gibi şartları  gözetmeden resmi ilan ve reklam yayınlama haklarının devamına karar verildiğini,  asgari fiili satış ve kadroda yer alan gazetecilerin kısa çalışma ödeneğinden  yararlandırılmasına ilişkin imkanların da 31 Aralık 2020 tarihine kadar  uzatıldığını bildirdi.
 
Basın İlan Kurumunun pandemi başladığından beri basının yanında  olduğunu vurgulayan Duran, "Bu desteklerimizi, pandemi şartlarına uygun olarak  devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.

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