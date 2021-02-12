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'G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk'

DHA |  12 Şubat 2021 Cuma - 14:39 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 14:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok arttıran ülke olduk" dedi.


Bakan Varank, Twitter hesabından, sanayi üretimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Varank, "Pandemi yılının son ayında da sanayi üretimimiz yıllık yüzde 9, aylık ise yüzde 1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde artışını sürdürdü.
 
Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok arttıran ülke olduk. Yılın son çeyreğinde sanayi üretiminde gözlenen güçlü artış, Türkiye'nin 2020'yi pozitif büyüme ile kapatacak birkaç ülkeden biri olacağını teyit etti. Ekonomi ve hukuk alanındaki reform irademiz ve sanayicimizin gayreti ile kaliteli ve istikrarlı büyüme hedefimizi sürdüreceğiz" dedi.
 
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