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'Fuat Avni' hesabını yönetiyordu! Mustafa Koçyiğit'in cezası belli oldu

AA |  18 Ocak 2021 Pazartesi - 17:10 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 17:32

FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesi'nin işgali davasında 2 sanık müebbet, 15 sanık ise 16 yıl 6 aya kadar hapisle cazalandırıldı. Sanıklardan, "Fuat Avni" sosyal medya hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe  girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve Türkiye'de  istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları  gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 sanıklı davada hüküm açıklandı. 
 
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanıklar ve  avukatları katıldı.
 
Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanıklarla avukatlarının esas hakkında  mütalaaya karşı savunmalarını tamamladıklarını belirterek hükmü açıkladı.
 
Buna göre, Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne  sürülen eski Başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı  eski çalışanı Bülent Günay, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet  hapis cezasına çarptırıldı.
 
Sanıklar ayrıca "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla  açıklamak" suçundan ise 25'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.
 
Sanık Haşim Türker, "anayasal düzeni ihlale teşebbüse" yardımdan 16  yıl 6 ay, aynı suçtan sanık eski emniyet müdürü Akif Güngör ile eski mühendisler  Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammet Serhat Al, Hamdi Özdere ve  Hasan Demir de 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan sanık Eyüp Liste 10 yıl 6 ay,  Gazi Topal, Murat Ahmetoğlu, Reşat Arıkan, Abdullah Öner 8 yıl 1 ay 15'er gün,  Mahmut Orak, Nazmi Mert ve Yusuf Ziya Sarı 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi.
 
 İddianameden
 
 İddianamede, sanıkların darbe girişimi olduğu sırada örgütlü şekilde  silahlanma arayışına girdikleri, darbe girişiminin yönetici kadrosu olan "yurtta  sulh konseyi" mensuplarından Mehmet Partigöç ile irtibatlı oldukları, darbe  girişimi sırasında örgütün amaç ve faaliyetleri kapsamında İstihbarat Daire  Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince bütün Türkiye'de istihbarat  fonksiyonlarını işlevsiz hale getirmeye çabaladıkları belirtilmişti.
 
Sanıkların FETÖ/PDY'nin hedefleri, örgüt elebaşı Gülen'in talimatları  doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına  sızdırıldığı, örgütün siyasal hedefleri doğrultusunda gizli bilgilere  eriştikleri, bunları örgüt içerisindeki "mahrem abi" ve "imamları"na aktardıkları  ifade edilen iddianamede, 400 terabayt bilginin log kayıtlarına düşmeyecek sanal  sunucu oluşturmak suretiyle temin edilip örgüte aktarıldığının belirlendiği  kaydedilmişti.

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Fuat Avni Mustafa Koçyiğit müebbet hapis
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