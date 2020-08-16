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'Fransa'nın adada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez'

DHA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 16:58 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 16:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez" dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa'nın GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. Fransa'nın Kıbrıs'la ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır. AB başta olmak üzere, uluslararası çevrelerin de Fransa’nın bölgedeki şımarık, saldırgan ve hukuk tanımaz tavırlarına karşı tutum almaları elzemdir. Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hilafına hiçbir girişimin yürütülme şansı olamaz. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya, haklı ve meşru mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermeye devam edecektir. Ve, kendi yetki sahasındaki çalışmalarını da kararlı bir şekilde Yavuz’la sürdürecektir" ifadesini kullandı.
 

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Fuat Oktay Fransa GKRY
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