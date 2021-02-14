Böyle duyurdu! 'Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz!'

Kızı Narin'i kucağına almanın sevincini yaşayan Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ali Sunal, fotoğrafın altına "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narin'imi seninle büyüteceğim" yazmıştı.