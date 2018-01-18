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"FETÖ elebaşının artık yemeğini yediler"

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 13:35 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 13:35

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan iş adamının yargılanmasına devam edildi.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık iş adamı  Ahmet Mercan ve avukatı hazır bulundu.
 
Duruşmada tanık olarak dinlenen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis  Başkanı Abidin Özkaya, sanık Mercan'ı 1980'li yıllardan beri tanıdığını,  2012-2013 yıllarında kendisiyle oturma grubunda bulunduğunu, 2013 yılında yaşanan  Gezi Parkı olaylarından sonra gruptan ayrıldığını ifade etti.
 
Sonradan görüştüğü Mercan'ın, kendisinin de oturmalardan ayrıldığını  belirten Özkaya, oturma grubunda Memduh Boydak, Ergün Bilen, Mahmut Nursaçan'ın  da olduğunu dile getirdi.
 
Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Mercan'ın oğlu Hüseyin Mercan,  2011 yılında Ankara'da üniversite öğrencisi olduğunu, şubat ayında babasının  ABD'ye bir seyahat planlaması olduğunu ve kendisinin de katılmasını istediğini  anlattı.
 
Geziye 8 kişi gittiklerini aktaran Mercan, şunları söyledi:
 
"Bunlar, Memduh Boydak, Halit Gazezoğlu, Mehmet Kıranatlıoğlu, oturma  imamı Akif hoca, Mahmut Nursaçan, Cihat Kitir, babam ve ben idik. Seyahati  organize edenler Memduh Boydak ve Halit Gazezoğlu idi. Pensilvanya'yı ziyaret  ettik, burada cuma namazını kıldık. İkindi sohbetini dinledik. Akşam büyük bir  yemek salonuna gittik. Biraz geç gittiğimiz için bizden başka kimse yoktu. Bu  esnada bir görevli tepsi içerisinde yemek artığı getirdi. Halit Gazezoğlu,  'Görebiliyorsunuz hasta olduğu için bu kadar yemek yiyebiliyor.' dedi. Ben  bahsettiği kişinin Gülen olduğunu anladım. Memduh Boydak, Fetullah Gülen'in  yediği kaşıktan onun yemek artığını yedi, ardından Akif hoca, ardından Halit  Gazezoğlu yedi. Gazezoğlu, kaşığı bana uzattı. Ben yemeyi reddedince, birkaç kez  ısrar etti, tiksindiğim için yemedim. Bunun üzerine babam, Gazezoğlu'na, 'ısrar  etme' dedi. Masada bir soğukluk oldu. Yemeği getiren görevli, tepsiyi alarak  götürdü. O gece orada kaldık. Ben, babam ve Mahmut Nursaçan bir odada kaldık.  Kendi aramızda bunun bir sapkınlık olduğunu konuştuk. Ertesi gün, Akif isimli  sohbet hocası çok mutlu bir şekilde geldi. Gülen'in giydiği gömleği kendisine  verdikleri için mutlu olduğunu öğrendik. Mahmut Nursaçan, Mehmet Kıranatlıoğlu,  babam ve ben işleri bahane ederek ayrıldık. Akif hoca, bunun üzerine 'Siz  uhreviyatı bırakıp maddiyata yöneliyorsunuz.' diyerek tepki gösterdi."
 
Sanık Ahmet Mercan ise ifadesinde, 2011 Şubat'ında oturma grubu olarak  seyahat amaçlı Amerika'ya gittiklerini kaydetti.
 
Memduk Boydak'ın hem şahsi hem de ticari pozisyonunu en etkili şekilde  kullanarak, örgüte yardım ve eleman kazandırmada çok etkili olduğunu öne süren  Mercan, "Beni de kandırmışlardır. Halit Gazezoğlu, bizlerden topladığı paraların  bir kısmını Kayseri, bir kısmını Ankara, bir kısmını da aralarında Vietnam,  Gürcistan ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerde okul ve yurtlara gönderdi.  Kapatılan Melikşah Üniversitesini örgütün propagandası için kullandılar. Bu  şahıslar bunu en üst şekilde kullandılar. Ben üniversitenin mütevelli heyeti  üyeliği yaptım. Rektör, oradaki işlerin akademik işleriyle uğraşırdı. Genel  Sekreter Veli Demirci ise örgüt için çok önemli bir pozisyondaydı. Memduh Boydak,  firari il imamı Sıtkı Baş ve Halit Gazezoğlu örgütün Kayseri yapılanmasının ve  üniversite yapılanmasının başında bulunurlardı." diye konuştu.
 
Önceden bu yapının bir terör örgütü olduğunu bilmediğini ve 4 çocuğunu  da bu örgüte yönlendirdiğini savunan Mercan, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında  bildiklerini samimi olarak anlattığını ve bunu ilişkin bir dilekçe ile örgütün il  şemasını mahkemeye sunduğunu belirterek tahliyesini istedi.
 
Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme,  dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum  kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle  dolandırıcılık ve kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan  yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından yargılanan sanığın tahliyesine  hükmetti.
 
Heyet, mütalaanın alınması için duruşmayı erteledi.
 
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aralarında Ahmet  Mercan'ın da bulunduğu çoğunluğu iş adamı 70 kişi hakkında dava açılmış, daha  sonra mahkeme sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

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