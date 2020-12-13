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Yeniden keşfedildi! Çıktığı gün 2 bin sattı

13 Aralık 2020 Pazar - 8:21 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 8:23

Ferdi Özbeğen vefatından yıllar sonra bir ilke imza attı. Plak satışları yılda 2 bin adeti geçmezken, “Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Şan Konseri” plağı çıktığı gün 2 bin adet satıldı.


28 Ocak 2013’te vefat eden Ferdi Özbeğen’in şarkıları, yıllar sonra yeniden keşfedildi. Özbeğen’in 1983 yılında Şan Tiyatrosu’nda verdiği konserin görüntüleri internette popüler olunca, sanatçıyı genç kuşak da sevdi. Bu ilgi üzerine Yaşar Plakçılık, Özbeğen’in konser kaydını ‘long play’ formatında yayınladı.
 
 
 
BUGÜNKÜ İLGİ DAHA BÜYÜK
 
Firma, müzikseverlerin plağa gösterdiği ilgi üzerine şu açıklamayı yaptı: “Yaşadığı süre içinde en yüksek tirajlı albümlere imza atan Ferdi Özbeğen, ölümünden sonra da bir ilke imza atmış oldu. Long play satışları yılda 2 bin adeti geçmezken, ‘Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Long Play’ çıktığı ilk gün 2 bin adet satıldı. Diyebiliriz ki bugünkü ilgi ve sevgi, sanatçımızın yaşam süresi içinde görmüş olduğundan daha büyük.” (Hürriyet)
 

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Ferdi Özbeğen bir başkadır plak
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