‘Felaket sözcüleri’ne uzmanlardan tepki!

‘Yorganları hazırlayın’

İstanbul’da ortaya çıkan görüntülerin duruma dikkat çekmek amacıyla felaket sözcülüğü yapanların eseri olduğunu dile getiren İTÜ Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), dolu ve fırtına uyarısı yaptı ancak noktasal bir duyuruda bulunmadı. Sosyal medya ve bir takım TV’lere çıkıp şöhret olmak isteyen ancak hiçbir uzmanlığı olmayan kişiler, çarşaf, yorgan görüntülerine neden oldular. Bizi komik duruma düşürüyorlar. Bir haber kanalı ‘yorganları hazırlayın’ diye anons geçiyor.

Halkımız doğru bilgiyi Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarından takip etsinler. Uzmanlık alanı hava kirliliği veya iklim modellemesi olanlar, hava tahmininde bulunabiliyorlar. Şahsen, kendi arabamın üzerini örtmedim. Dolu ihtimali olabileceğini söyledik ancak saatlik paylaşımlarla, bu ihtimalin ortadan kalktığı yönünde uyarılarımız oldu. Uzmanlığı olmayan kişiler, yanlış bilgi verdikleri gibi, komik görüntülere neden oluyorlar.”

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu da, uzman olmadığı halde halkı yanlış bilgilendiren yorumculara itibar edilmemesi gerektiğini dile getirerek şunları söyledi: “Doğru bilgi için en doğru adres MGM. Bizler de veri ve radar görüntülerini MGM’den temin ediyoruz. Vatandaşımızı tedbir almaları için uyarmak doğru ancak radarda günler öncesinden görülmeyecek bilgileri medya aracılığı ile servis etmek paniğe neden oluyor. Birileri tahminleri tutmamış olsa da ‘nasıl olsa unutulur’ diyerek felaket sözcülüğü yapmaya devam ediyorlar.

Bu ülkede herkes her şeyi biliyor ancak kimse haddini bilmiyor. Allah’tan MGM’de görevli arkadaşlarımız üç, beş gün önceden çıkıp şov yapmıyor. Dolu veya hortum gibi hava olayları çok kısa sürede beliren doğa olaylarıdır.

Millet olarak abartılı söylemleri seviyoruz. Fırtınanın bile en şiddetlisi bizim ülkemizde olmalı. Şov peşinde koşanlar nedeniyle meteoroloji camiasına karşı güvensizlik oluşuyor.” (Milliyet)