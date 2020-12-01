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'Fatmagül’ün Suçu Ne?' yeniden ekranda

01 Aralık 2020 Salı - 13:59 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 13:59

Başrollerinde Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar ve Fırat Çelik’in yer aldığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, yayında olduğu dönemde izlenme rekorları kıran Kanal D dizisi 'Fatmagül’ün Suçu Ne?' yeniden izleyicisi ile buluşuyor.


Tecavüz mağduru bir genç kızın ve onun etrafında gelişen olayların anlatıldığı 'Fatmagül’ün Suçu Ne?' dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciden tam not almıştı.
 
Sürükleyici hikayesiyle herkesin büyük beğenesini kazanan 'Fatmagül’ün Suçu Ne?', hafta içi her gün saat 11.00’de Kanal D’de.

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