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'Fatmagül'ün Suçu Ne?' fragmanı

28 Kasım 2020 Cumartesi - 17:29 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 17:32

'Fatmagül’ün Suçu Ne?', Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün Kanal D'de!


Kanal D’nin, senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu’nun kaleme aldıkları, yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, başrollerini Beren Saat ve Engin Akyürek’in paylaştıkları, yapımını da Ay Yapım’ın üstlendiği sevilen dizisi “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 11.00'da Kanal D'de!
 

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