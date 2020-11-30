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'Faizler uzun süre düşük seviyede kalacak'

AA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 15:05 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 15:05

Avrupa Merkez Bankası tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Faizlerin küresel olarak düşük seviyede kalacağı vurgulandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesini ve salgın nedeniyle hazırlanan ekonomik programı içeren 1,8 trilyon avroluk paket hakkında "Paketin tamamlanması ve uygulanmaya konması çok önemli. Bunun çok gecikmesine izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.


Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde,  küresel olarak faiz oranlarının uzun bir süre düşük seviyede kalacağını söyledi. 
 
Lagarde, Brüksel'deki Avrupa Politika Merkezi (ECP) tarafından video  konferans yöntemiyle düzenlenen forumda konuştu.
 
ECB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine nasıl müdahale  ettiğini anlatan Lagarde, martta başlattıkları Pandemi Acil Varlık Alım  Programı'nın (PEPP) riski düşürmek için farklı varlıklar alarak ekonomilere  yardımcı olduğunu ifade etti.
 
Lagarde, "Dünyada faiz oranları oldukça uzun bir süre düşük  seviyelerde kalacak." ifadesini kullandı.
 
Avrupa'daki bütün ülkelerin, salgın nedeniyle uygulanan politikalar  neticesinde toplam borç miktarı ve borç-milli gelir oranlarının arttığına dikkati  çeken Lagarde, "Herkes piyasadan ilave borçlandı. Bölgenin tümünün toplam borcu  yükseldi." diye konuştu.
 
  Lagarde, bu süreçte "gelir ve eğitim" desteklerine odaklanılması  gerektiğini anlattı.
 
AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesini ve salgın nedeniyle  hazırlanan ekonomik programı içeren 1,8 trilyon avroluk paket hakkında Lagarde,  "Paketin tamamlanması ve uygulanmaya konması çok önemli. Bunun çok gecikmesine  izin verilmemeli."  değerlendirmesinde bulundu.
 

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