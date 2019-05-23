‘Ezer geçerim’ mantığı sürüyor!

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre; 2019 “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesine rağmen sürücüler genelde buna uymuyor. Milliyet olarak sürücülerin yayalara geçiş önceliği tanıyıp tanımadığını gözlemlemek için hem 3 boyutlu hem de standart bir yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştık. Levent Caddesi’nde yarım saat 3 boyutlu yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığımızda, bazı sürücüler durup beklerken, bazıları ise 3 boyutlu yaya geçidine aldırış etmedi. Yarım saat gözlediğimiz 3 boyutlu yaya geçidinde, 60 araçtan sadece 18’i yayaya geçiş önceliği tanırken, 42 araç yoluna devam etti.
‘Ezer geçerim’ mantığı!
Bir sonraki adresimiz, Büyükdere Caddesi’nin Barbaros Bulvarı’yla kesiştiği noktadaki standart yaya geçidinde ise durum daha kötüydü. Burada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığımızda sürücülerin çoğu yaya geçidinde beklememizi umursamayıp hız kesmeden yollarına devam etti. Yaya geçidine doğru birkaç adım atmamıza rağmen geçiş önceliğini kendilerinde gören sürücülerin, yayayı ezme pahasına yoluna devam ettiğine tanık olduk. Burada yaptığımız gözlemde yarım saatte 113 araçtan sadece 15’i yaya geçidinde yayalara yol verdi. Diğer araçlar ise yayayı umursamayıp yoluna devam etti.
Yayalar şikâyetçi
3 boyutlu yaya geçidini kullanan Nuri Gündüz, yayaya öncelik tanınmamasından yakındı: “3 boyutlu yaya işareti güzel olmuş ama önemli olan kurallara uyma bilinci. Siz istediğiniz kadar 3 boyutlu çizin. Uymayan yine uymuyor. Cezaların artması tek başına yetmez, bilinçli olunmalı.” Büyükdere Caddesi’ndeki standart yaya geçidinden geçmeye çalışan Semiha Çelik de, “Araçlar çok hızlı geliyor. Yaya geçidi olmasına rağmen hiç umursamıyorlar ve yol vermiyorlar. Denetimler artırılmalı” diye konuştu.
Yayaya yol vermeme cezası: 604 TL
İçişleri Bakanlığınca 2019 “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildi ve ülke genelinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla kampanyalar yapılıyor. İstanbul’da Levent Caddesi’nde bir grafiti sanatçısı tarafından yaya önceliği kapsamında “Hedef yolda 0 can kaybı” adlı 3 boyutlu yaya geçidi çizildi. Geçtiğimiz ekim ayında TBMM’den geçen düzenlemeyle önceliği yayalara vermeyen araç sürücülerine uygulanan para cezası yüzde yüz artırıldı. Para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarıldı. 2019 Ocak ayı itibarıyla da cezaya zam yapıldı ve yayaya yol vermemenin cezası 604 liraya çıkarıldı.