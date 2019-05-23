‘Ezer geçerim’ mantığı sürüyor!

‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’nda İstanbul’da yarım saatte üç boyutlu yaya geçidinde 60 araçtan sadece 18’i, tek boyutlu yaya geçidinde ise 113 araçtan sadece 15’i yayalara öncelik tanıdı.

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre; 2019 “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesine rağmen sürücüler genelde buna uymuyor. Milliyet olarak sürücülerin yayalara geçiş önceliği tanıyıp tanımadığını gözlemlemek için hem 3 boyutlu hem de standart bir yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştık. Levent Caddesi’nde yarım saat 3 boyutlu yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığımızda, bazı sürücüler durup beklerken, bazıları ise 3 boyutlu yaya geçidine aldırış etmedi. Yarım saat gözlediğimiz 3 boyutlu yaya geçidinde, 60 araçtan sadece 18’i yayaya geçiş önceliği tanırken, 42 araç yoluna devam etti.

‘Ezer geçerim’ mantığı!

Bir sonraki adresimiz, Büyükdere Caddesi’nin Barbaros Bulvarı’yla kesiştiği noktadaki standart yaya geçidinde ise durum daha kötüydü. Burada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığımızda sürücülerin çoğu yaya geçidinde beklememizi umursamayıp hız kesmeden yollarına devam etti. Yaya geçidine doğru birkaç adım atmamıza rağmen geçiş önceliğini kendilerinde gören sürücülerin, yayayı ezme pahasına yoluna devam ettiğine tanık olduk. Burada yaptığımız gözlemde yarım saatte 113 araçtan sadece 15’i yaya geçidinde yayalara yol verdi. Diğer araçlar ise yayayı umursamayıp yoluna devam etti.