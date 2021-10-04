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"EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı" Gaziantep'te başlıyor

GAZİANTEP (AA)  |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 17:33 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 17:33

"EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı" 6-9 Ekim'de Gaziantep'te düzenlenecek.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye  Belediyeler Birliği (TBB) ve Akort Fuarcılık iş birliğinde, ASELSAN, TÜBİTAK,  Devlet Malzeme Ofisi, TÜRKSAT, Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil  belediyeleri, Gaziantep Sanayi Odası ile Gaziantep Ticaret Odası destekleriyle  hazırlanan fuar, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açılacak.
 
Hazırlıkları tamamlanan fuarda, belediyeler, kamu kurum ve  kuruluşları, müteahhitler, kooperatifler, mühendisler, mimarlar, çevre  düzenleyiciler, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere tedarikçi ve  tüketici bir araya getirilecek.
 
Toplantı ve panellerin düzenleneceği fuarda, yerel yönetimlerde akıllı  uygulamalar, teknolojinin kullanımı ve çevreci önlemler gündeme taşınacak.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TBB ve Gaziantep Büyükşehir  Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyecilik anlayışının ilerleyen teknolojiyle  farklı bir boyut kazandığını belirtti.
 
Belediyeciliğin artık sadece altyapıyla sınırlandırılmadığını bildiren  Şahin, "Belediyecilik denince aklımıza çok daha fazla unsur ve çalışma alanı  geliyor. Çevreyi, insanı, kültürü, sosyal yapıyı önemseyen, teknoloji sayesinde  akıllı şehirleri ön plana çıkaran belediyecilik anlayışının hakim olduğu zaman  diliminde yaşıyoruz. Bunun yanı sıra hızla büyüyen ve gelişen şehirlerimiz, tüm  dünyada olduğu gibi hava, su ve toprak kalitesinin korunması başta olmak üzere  çeşitli çevresel sorunlarla da mücadele ediyor. Tüm küresel sorunlara çözümler  yerelde, yerel yönetimlerin uğraşlarıyla bulunuyor." ifadelerini kullanıldı.
 
Şahin, gelecekte ulaşım, güvenlik, tarım, sağlık, eğitim, tedarik  zinciri alanlarında yeni teknolojiler ve akıllı uygulamaları hayata geçiren  belediyelerin daha çok ön plana çıkacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı düzenleniyoruz. İlk  olarak Gaziantep'te düzenlenecek ve sonrasında Anadolu'nun farklı coğrafyalarına  yayılacak bu fuarda şehircilik ve belediyecilik anlayışı için ortaya konulmuş  yenilikler ve gelişmeler sergilenecek. EXPOBEL fuarımızda belediyelerimizi ve  belediyecilik alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getiriyor.  Panellerimizde fikir paylaşımına imkan hazırlıyor. Ayrıca teknik gezi ve heyet  görüşmeleri ile belediyeler arası iş birliğinin ve en iyi uygulama modellerinin  yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Fuarımıza ister stant açarak ister panellere  katılarak ister ziyaretçi olarak katılabilir."
 
Akort Fuarcılık Başkanı Hülya Akkaya, fuarın hem belediyeler hem de  tedarikçi firmalar için önemli bir fırsat olacağını dile getirerek örnek uygulama  ve projelerin EXPOBEL'de görücüye çıkacağı değerlendirmesinde bulundu.
 

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EXPOBEL fuar Teknoloji Fuarı
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