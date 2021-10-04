"EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı" Gaziantep'te başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Akort Fuarcılık iş birliğinde, ASELSAN , TÜBİTAK, Devlet Malzeme Ofisi, TÜRKSAT, Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri, Gaziantep Sanayi Odası ile Gaziantep Ticaret Odası destekleriyle hazırlanan fuar, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açılacak.

Hazırlıkları tamamlanan fuarda, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, müteahhitler, kooperatifler, mühendisler, mimarlar, çevre düzenleyiciler, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere tedarikçi ve tüketici bir araya getirilecek.

Toplantı ve panellerin düzenleneceği fuarda, yerel yönetimlerde akıllı uygulamalar, teknolojinin kullanımı ve çevreci önlemler gündeme taşınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , belediyecilik anlayışının ilerleyen teknolojiyle farklı bir boyut kazandığını belirtti.

Belediyeciliğin artık sadece altyapıyla sınırlandırılmadığını bildiren Şahin, "Belediyecilik denince aklımıza çok daha fazla unsur ve çalışma alanı geliyor. Çevreyi, insanı, kültürü, sosyal yapıyı önemseyen, teknoloji sayesinde akıllı şehirleri ön plana çıkaran belediyecilik anlayışının hakim olduğu zaman diliminde yaşıyoruz. Bunun yanı sıra hızla büyüyen ve gelişen şehirlerimiz, tüm dünyada olduğu gibi hava, su ve toprak kalitesinin korunması başta olmak üzere çeşitli çevresel sorunlarla da mücadele ediyor. Tüm küresel sorunlara çözümler yerelde, yerel yönetimlerin uğraşlarıyla bulunuyor." ifadelerini kullanıldı.

Şahin, gelecekte ulaşım, güvenlik, tarım, sağlık eğitim , tedarik zinciri alanlarında yeni teknolojiler ve akıllı uygulamaları hayata geçiren belediyelerin daha çok ön plana çıkacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı düzenleniyoruz. İlk olarak Gaziantep'te düzenlenecek ve sonrasında Anadolu 'nun farklı coğrafyalarına yayılacak bu fuarda şehircilik ve belediyecilik anlayışı için ortaya konulmuş yenilikler ve gelişmeler sergilenecek. EXPOBEL fuarımızda belediyelerimizi ve belediyecilik alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getiriyor. Panellerimizde fikir paylaşımına imkan hazırlıyor. Ayrıca teknik gezi ve heyet görüşmeleri ile belediyeler arası iş birliğinin ve en iyi uygulama modellerinin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Fuarımıza ister stant açarak ister panellere katılarak ister ziyaretçi olarak katılabilir."