2019 yılında dünyaevine giren Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, aşklarının ilk günkü gibi devam ettiğini söyledi. Güzel bir dönüşüm geçirdiklerini belirten çiftten Baysal, “Şu anki halimizden daha memnunum. Evlilik bize yaradı” dedi

Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, Türkiye’nin birbirine en çok yakışan çiftlerinden... Evliliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikili ile Milliyet'ten Senem Aydın buluştu. Çift, aşk hikayelerini, projelerini ve pandemi günlerinde neler yaptıklarını anlattı.

- 2020 zorlu bir yıl oldu. Bu dönem sizin için nasıl geçti?

Deniz Baysal: İş ya da sevdiklerimizi görememe bakımından zorlu oldu. Evde vakit geçirdik, daha çok yemek yaptık. Doğum günümüzde pastalarımızı kendimiz yaptık. Bir şekilde eğlenceye çevirmeye çalıştık. Karamsarlığa düşseydik, işin içinden çıkamazdık.

Barış Yurtçu: PlayStation oynadık bol bol. Netflix ’te izlemediğimiz bir şey kalmadı. Mantı, pizza, ekmek hazırladık. Birlikte müzik kaydı yaptık. Kimseyle görüşmedik tabii, biraz zor geçti. İş de yoktu. Yaza doğru sürece alışmaya başladık. Yani ilk bir bocaladık ama sonra herkes gibi uyum sağladık.

- Ne zamandır birliktesiniz? Kaç yıl oldu?

B.Y.: Dört bitti. Bir de biz hep arkadaş gibiyiz. Tabii ki aşk, sevgi var ama sabahlara kadar oyunlar oynayıp, gülen tipleriz. O yüzden beraberken sıkılmıyoruz.

- İlk adımı kim atmıştı?

B.Y.: Ben attım diyebilirim. “Eve gittin mi?” mesajını atan benim. Sorunun saçmalığına bak (gülüyor).

D.B.: Dışarıdaydık, eve gitmem 10 dakika. İki saat sonra, “Vardın mı?” diye yazdı. O sırada düşündü demek, ‘Ne yapayım?’ diye...

- Evlenme teklifi anı nasıldı?

D.B.: ‘Söz’ dizisine başlamıştım, Barış, “Gel yemek yiyelim, kutlayalım” dedi. Ama 1-2 hafta öncesinden belliydi. Kendi kendine dalıp gidiyor, telefonunu saklıyordu.

‘Herhalde yolun sonuna geldik’ diye düşündüm. Neyse yemeğe oturduk, siparişimizi verdik ve balkona çıktık. Sonra içeri girdik, bir anda, “Seni çok seviyorum biliyor musun?” dedi. “Ben de seni çok seviyorum hayatım” dedim.

Sonra yanıma gelip, “Kalkar mısın?” dedi ve bir anda yere çöküp, elindeki kutuyu açtı. Yüzük olduğunu görünce ağlamaya başladım. Bir döndüm bütün arkadaş grubumuz orada, tekrar ağlamaya başladım. Ailelerimizi görüntülü aramışlar, onları görünce bir daha ağladım.

B.Y: Ağlamaktan “Evet” demedi (gülüyor). Bu arada gerçekten zormuş, ben bayağı zorlandım.

‘Bizim için her gün Sevgililer Günü’

- 14 Şubat Sevgililer Günü sizin için ne ifade ediyor, kutlar mısınız?

D.B.: Sözde kutlarız. Çok ciddiye aldığımız şeyler değil aslında. Bize her gün Sevgililer Günü (gülüyor)... Kutlar geçeriz.

B.Y.: Berabersek tabii daha mutlu oluruz o gün.

- Pandemi bitince ilk neler yapacaksınız?

D.B.: Sokaklara çıkıp, herkese sarılacağım (gülüyor).

B.Y.: Ben kendi adıma kalabalık bir yere gidip, eğlenmeyi çok özledim. Normal zamanlar gibi çekinmeden bir yere gidelim.