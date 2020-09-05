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"Evli ya da değilim size ne?"

"Evli ya da değilim size ne?" Saat 02:30'da hesabı isteyen Ayhan Taş'ın yanında bulunan kız arkadaşları, mekandan çıkış yapmak istedi.
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