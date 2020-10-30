30 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 -1.30 EURO 9,7810 1.04
USD 8,3760 1.06 ALTIN 506,450 1.82
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilir'

30 Ekim 2020 Cuma - 18:10 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 18:12

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların camilerde kalabileceğini belirtti.


İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok il ve ilçeden hissedildi.
 
Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
 
"EVLERİNE GİREMEYENLER CAMİLERİMİZDE DİLEDİKLERİ KADAR KALABİLİRLER"
 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

izmir deprem erbaş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.