'Evde ek iş' arayanlara büyük tuzak! Ortaya çıktı

Özellikle konoravirüs salgını döneminde birçok kişi evden ne gibi işler yapıp ek gelir elde edebileceğini araştırıyor. İnternette evden yapılabilecek işler ile ilgili verilen ilanlar da arttı. İşveren ve iş arayanların eşleştiği platformlarda evde maske ve terlik paketleme ilanları veriliyor. Daha sonra ilanlara başvuran kişilerden 7 liralık kargo ücreti talep ediliyor. Başvuran yüzlerce kişiden ücreti aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar. Sadece bir ilana saatler içerisinde 200 kişi başvuru yapıyor. Bu şekilde verilen onlarca ilan var.

Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntemle vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor. Bu kez hedeflerinde ise evden çalışarak ek gelir elde etmek isteyen kişiler var. Dolandırıcılar ilk olarak sosyal medya ağlarında ve işveren ile iş arayanların buluştuğu platformlarda ‘evde maske ve terlik paketleme’ ilanları veriyor. Bu ilanlarda amaç pandemi nedeniyle işsiz kalan ve evden çalışarak aile ekonomisine destek olmaya çalışan kişilere cazip bir iş fırsatı sunmak.

7 LİRALIK KARGO ÜCRETİ Daha sonra bu ilanlara başvuran vatandaşlarla irtibata geçen kişiler onlara paketleme yapacakları ürünleri göndereceklerini ancak bunun için kendilerine bir kargo ücreti ödemelerini talep ediyor. İş isteyen vatandaşlara hesap numarası gönderen dolandırıcılar karşı taraftan her iş için 7 lira talep ediyor. Kazancın ise yapılacak işe göre değişeceği belirtiliyor. Ancak vatandaşlar kargo ücretlerini ödedikten sonra bir daha geri dönüş alamıyor.