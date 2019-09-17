'Ev'lenen çifte 67 bin TL katkı

-36-47 ay para biriktirenler için katkı oranı yüzde 15, azami katkı 20 bin 184 lira

-48-59 ay para biriktirenler için katkı oranı yüzde 18 azami katkı 21 bin 737 lira

-60 ay ve üzeri para biriktirenler için katkı oranı yüzde 25 azami katkı 24 bin 476 lira.

EN AZ 3 YIL ÖDEME

Konut hesabından katkı alabilmek için en az 36 ay birikim yapmak gerekiyor. Yaş sınırı yok. Hiç evi olmayanlar bu haktan yararlanabiliyor. Konut hesabında isteyen faiz geliri elde edebiliyor. Yalnızca TL cinsinden konut hesabı açılırken 18 yaşından küçükler için ise sadece veli ve vasisi adına hesap açılabilmektedir. Hesaba aylık ödeme asgari 388 lira civarında.