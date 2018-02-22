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"Eşinin başının kapalı olması sıkıntı olabilir"

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 19:47 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 19:47

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik, haklarında dava açılan 20 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.


Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, 11'i tutuklu 20  sanık ile avukatları katıldı.
 
Tutuksuz sanık Mehmet K., duruşmadaki ifadesinde, etkin pişmanlık  yasası hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.
 
Örgüt ile ilişkisinin üniversite yıllarına dayandığını anlatan Mehmet  K., "Üniversite yıllarında bir abi beni alarak Kocaeli'nin Körfez ilçesinde  bulunan 'istasyon' isimli eve bıraktı. Üniversite bittikten sonra 2007 yılında  yapılan uzmanlık sınavını zar zor 62 puan alarak kazandım. Uzman Jandarma Okulu  bittikten sonra Kahramanmaraş iline tayinim çıktı. Burada beni bir gün yabancı  bir numara aradı ve benimle görüşmek istedi. Ben de kabul etmedim. Daha sonra  tayinim Ağrı iline çıktı, orada da beni yabancı numaradan biri aradı. Kendisini  'eski bir dost' olarak tanıttı. Ben de görüşmek istemediğimi söyledim." diye  beyanda bulundu.
 
Tekirdağ'a tayini çıktıktan sonra kendisini sabit hattan birinin  aradığını ve görüşmek istediğini söyleyen Mehmet K., "Tekirdağ'a tayinim  çıktıktan sonra beni gerçek ismini soruşturma sırasında öğrendiğim Mustafa Batak  isim şahıs aradı. Benimle görüşmek istedi. Ben de Tekirdağ Valiliği önünde  bulunan çay bahçesine geldim ve görüştüm. Batak, Hayrabolu ilçesine atanmam  sonrası da aramaya devam etti beni. Orada da görüşmeye devam ettik." ifadelerini  kullandı.
 
Batak'ın görüşmelerde kendisine ailesi ile ilgiler sorular sorduğunu  aktaran Mehmet K., "Mustafa Batak bana eşimin cemaati bilip bilmediğini sordu.  Ben de eşimin imam hatip mezunu olduğunu, bunun yanı sıra da ilahiyat okuduğunu  söyledim. Bunu söyledikten sonra bana 'Eşinin başının kapalı olması sıkıntı  olabilir' diye ikazda bulundu. Ben ne demek istediğini anlamadım. Çünkü ben  üniforma ile Cuma namazına giden biriyim." diye savunma yaptı.
 
Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının dinlenmesiyle devam ediyor. 
 
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11'i tutuklu 20 sanık hakkında,  hazırlanan iddianamede, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt  kurmak" suçlarından, 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.   

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