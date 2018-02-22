Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, 11'i tutuklu 20 sanık ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Mehmet K., duruşmadaki ifadesinde, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Örgüt ile ilişkisinin üniversite yıllarına dayandığını anlatan Mehmet K., "Üniversite yıllarında bir abi beni alarak Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde bulunan 'istasyon' isimli eve bıraktı. Üniversite bittikten sonra 2007 yılında yapılan uzmanlık sınavını zar zor 62 puan alarak kazandım. Uzman Jandarma Okulu bittikten sonra Kahramanmaraş iline tayinim çıktı. Burada beni bir gün yabancı bir numara aradı ve benimle görüşmek istedi. Ben de kabul etmedim. Daha sonra tayinim Ağrı iline çıktı, orada da beni yabancı numaradan biri aradı. Kendisini 'eski bir dost' olarak tanıttı. Ben de görüşmek istemediğimi söyledim." diye beyanda bulundu.

Tekirdağ'a tayini çıktıktan sonra kendisini sabit hattan birinin aradığını ve görüşmek istediğini söyleyen Mehmet K., "Tekirdağ'a tayinim çıktıktan sonra beni gerçek ismini soruşturma sırasında öğrendiğim Mustafa Batak isim şahıs aradı. Benimle görüşmek istedi. Ben de Tekirdağ Valiliği önünde bulunan çay bahçesine geldim ve görüştüm. Batak, Hayrabolu ilçesine atanmam sonrası da aramaya devam etti beni. Orada da görüşmeye devam ettik." ifadelerini kullandı.

Batak'ın görüşmelerde kendisine ailesi ile ilgiler sorular sorduğunu aktaran Mehmet K., "Mustafa Batak bana eşimin cemaati bilip bilmediğini sordu. Ben de eşimin imam hatip mezunu olduğunu, bunun yanı sıra da ilahiyat okuduğunu söyledim. Bunu söyledikten sonra bana 'Eşinin başının kapalı olması sıkıntı olabilir' diye ikazda bulundu. Ben ne demek istediğini anlamadım. Çünkü ben üniforma ile Cuma namazına giden biriyim." diye savunma yaptı.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının dinlenmesiyle devam ediyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11'i tutuklu 20 sanık hakkında, hazırlanan iddianamede, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından, 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.