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'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' iddiasına flaş açıklama!
Türkücü Songül Karlı hakkında ortaya atılan iddia magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Karlı ile evliliği 2017 yılında biten Metin Yüncü'nin eski eşi Mediha Ersoy, katıldığı canlı yayında, "Ailecek sohbet ederken bile eşime bakışları farklıydı" dedi. İki isim hakkında 'koruma kararı' aldıran ünlü şarkıcıdan bu açıklamalara cevap geldi.
Songül Karlı beş yıl evli kalıp 2017'de boşandığı Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlatmıştı.