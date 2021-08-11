"Eşim bana karışmaz"

Nicole Kidman, E! News’e samimi açıklamalarda bulundu. 15 yıllık eşi Keith Urban ile mükemmel uyumu yakaladıklarını belirten oyuncu, müzisyenin sevişme sahnelerine bakış açısını anlattı. “Benim eşim bir sanatçı, bu nedenle her durumu anlıyor ve karışmıyor” şeklinde konuşan Kidman, “Filmleri en son aşamada, dışarıdan bir göz olarak izler. Asla senaryoları okumaz. Sette neler olup bittiğini bilmez. Kendi kariyeri var ve tamamen ona odaklı” dedi. Aktris, gülerek ekledi: “Benim gerçekten nasıl çalıştığım hakkında bir fikri de yoktur.”