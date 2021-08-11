11 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.427 -0.71 EURO 10,1360 0.42
USD 8,6500 0.60 ALTIN 481,330 0.79
CANLI BORSA
TÜMÜ

"Eşim bana karışmaz"

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:26 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 11:26

Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, eşi Keith Urban’ın kendi işine hiçbir şekilde müdahale etmediğini söyledi


Nicole Kidman, E! News’e samimi açıklamalarda bulundu. 15 yıllık eşi Keith Urban ile mükemmel uyumu yakaladıklarını belirten oyuncu, müzisyenin sevişme sahnelerine bakış açısını anlattı. “Benim eşim bir sanatçı, bu nedenle her durumu anlıyor ve karışmıyor” şeklinde konuşan Kidman, “Filmleri en son aşamada, dışarıdan bir göz olarak izler. Asla senaryoları okumaz. Sette neler olup bittiğini bilmez. Kendi kariyeri var ve tamamen ona odaklı” dedi. Aktris, gülerek ekledi: “Benim gerçekten nasıl çalıştığım hakkında bir fikri de yoktur.”
 

ETİKETLER

nicole kidman karışma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.