'Eşim balık-ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı!

Mardin'de polis 2014 yılında evinde ölü olarak bulunan A.Y.’nin ölümünü şüpheli buldu. Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu 5 yıl önce "Eşim evde balık-ayran yedi. Balık galiba bayattı, ondan öldü" diyen F.Y.’nin sevgilisi ile A.Y.’yi boğarak öldürdüğünü belirledi.

