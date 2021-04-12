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'Esad rejimi kimyasal silah kullandı'

12 Nisan 2021 Pazartesi - 15:13 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 15:13

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de Esad rejimi güçleri 2018'de Serakip'te kimyasal silah kullandı." denildi.


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