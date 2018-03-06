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"Esad rejimi Doğu Guta'da savaş suçu işliyor"

AA |  06 Mart 2018 Salı - 17:38 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 17:38

Birleşmiş Milletler (BM), Beşar Esad rejiminin Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeler gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini açıkladı.


BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun, 2017 Temmuz ve  2018 Ocak tarihleri arasında Suriye'deki insan hakları ihlalleri iddiaları  üzerine yapılan soruşturmaları içeren raporu açıklandı.
 
Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, BM Cenevre Ofisi'nde rapora  ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki  Doğu Guta ve İdlib bölgelerin rejimin klor gazı kullandığına dair çok sayıda  rapor aldıklarını söyledi.
 
"Uluslararası hukuk ihlal edildi"
 
Pinheiro, İdlib'in Sarakib, Doğu Guta'nın da Duma bölgesinde klor gazı  kullanıldığına dair iddiaları araştırmak için komisyon olarak soruşturma  başlattıklarını söyledi.
 
Doğu Guta ve İdlib'deki insani duruma ilişkin endişelerini dile  getiren Pinheiro, bölgede uluslararası hukukun ihlal edildiğine dikkati çekerek,  "Doğu Guta'da yaşananlar sadece insani kriz değil. Çünkü (sivillere) yardımlar  engellendi. Bu kuşatmalar rastgele bombardıman ve sivil nüfusun kasıtlı olarak  açlığa sevk edilmesi gibi uluslararası suçları da içinde barındırıyor." diye  konuştu.
 
"Rejim kimyasal silahlar kullanmaya devam etti"
 
Komisyonun açıkladığı Suriye raporunda ise Esed rejiminin Doğu Guta'da  sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi  tahliyeler gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediği bildirildi.
 
Raporda, rejim güçlerinin geçen yıl Madaya'da halkı aç bırakmayı bir  metot olarak kullandığı bunun da savaş suçu olduğunun altı çizilerken, "Hükümet  güçleri Doğu Guta'da silahlı gruplara karşı kimyasal silah kullanmaya devam etti.  Komisyon, Harasta'da Ahrar uş-Şam savaşçılarına karşı kimyasal silahlar  kullanıldığını belgeledi." ifadeleri kullandı.
 
Rusya'ya suçlama
 
Komisyon raporunda ayrıca Rusya hava kuvvetlerinin geçen yıl 13  Kasım'da gerginliği azaltma bölgelerinden Halep'in doğusundaki Atareb bölgesinde  bir pazar yerini bombalaması sonucu en az 84 sivilin yaşamını yitirdiği  belirtilen raporda, bu tür fiillerin savaş suçları kapsamında olduğu uyarısında  bulunuldu.
 
Komisyonun hazırladığı raporun, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan  Hakları Konseyinin 37. Oturumunda sunulacağı kaydedildi.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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