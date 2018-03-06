"Esad rejimi Doğu Guta'da savaş suçu işliyor"

Birleşmiş Milletler (BM), Beşar Esad rejiminin Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeler gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini açıkladı.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun, 2017 Temmuz ve 2018 Ocak tarihleri arasında Suriye'deki insan hakları ihlalleri iddiaları üzerine yapılan soruşturmaları içeren raporu açıklandı.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, BM Cenevre Ofisi'nde rapora ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta ve İdlib bölgelerin rejimin klor gazı kullandığına dair çok sayıda rapor aldıklarını söyledi.

"Uluslararası hukuk ihlal edildi"

Pinheiro, İdlib'in Sarakib, Doğu Guta'nın da Duma bölgesinde klor gazı kullanıldığına dair iddiaları araştırmak için komisyon olarak soruşturma başlattıklarını söyledi.

Doğu Guta ve İdlib'deki insani duruma ilişkin endişelerini dile getiren Pinheiro, bölgede uluslararası hukukun ihlal edildiğine dikkati çekerek, "Doğu Guta'da yaşananlar sadece insani kriz değil. Çünkü (sivillere) yardımlar engellendi. Bu kuşatmalar rastgele bombardıman ve sivil nüfusun kasıtlı olarak açlığa sevk edilmesi gibi uluslararası suçları da içinde barındırıyor." diye konuştu.

"Rejim kimyasal silahlar kullanmaya devam etti"

Komisyonun açıkladığı Suriye raporunda ise Esed rejiminin Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeler gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediği bildirildi.

Raporda, rejim güçlerinin geçen yıl Madaya'da halkı aç bırakmayı bir metot olarak kullandığı bunun da savaş suçu olduğunun altı çizilerken, "Hükümet güçleri Doğu Guta'da silahlı gruplara karşı kimyasal silah kullanmaya devam etti. Komisyon, Harasta'da Ahrar uş-Şam savaşçılarına karşı kimyasal silahlar kullanıldığını belgeledi." ifadeleri kullandı.

Rusya'ya suçlama

Komisyon raporunda ayrıca Rusya hava kuvvetlerinin geçen yıl 13 Kasım'da gerginliği azaltma bölgelerinden Halep 'in doğusundaki Atareb bölgesinde bir pazar yerini bombalaması sonucu en az 84 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, bu tür fiillerin savaş suçları kapsamında olduğu uyarısında bulunuldu.

Komisyonun hazırladığı raporun, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumunda sunulacağı kaydedildi.