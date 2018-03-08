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'Esad'ın cezaevlerinde her gün falaka, cinsel taciz var'

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 13:58 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 13:58

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin cezaevlerinde 4 yıl yasa dışı tutulan, işkence gören, tecavüze uğrayan ve Türkmen Muntasır Billah Tümeni'nin girişimleriyle eser takası ile özgürlüklerine kavuşan kadınlar, yaşadıkları zulmü unutamıyor.


Rejim askerleri tarafından yaklaşık 4 yıl önce Hama ve İdlib'te  gözaltına alınan, sorgularının ardından cezaevine gönderilen 4 çocuk annesi Rima  A. ile 2 çocuk annesi Fatma H, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
 
Türkmen Muntasır Billah Tümeni'nin girişimleriyle, 9 rejim askeriyle  takas edilerek özgürlüklerine kavuşan kadınlardan Rima A, iç savaşın başlamasının  ardından eşinin Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) katıldığını ve bir çatışmada  ayağından yaralanarak sakat kaldığını belirtti.
 
Rima A, evlerinin geçimini ve 4 çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak  için tarlada çalıştığını dile getirerek, 4 yıl önce küçük kızının da rejim  askerleri tarafından ayağından ve kalçasından vurulduğunu, kızının tedavisi için  Hama'ya gittiği sırada gözaltına alındığını söyledi.
 
Yaklaşık 3 ay rejim askerleri tarafından sorgulandığını ve çeşitli  işkencelere maruz kaldığını söyleyen Rima, daha sonra bir cezaevinde 4 yıl  boyunca alıkonulduğunu kaydetti.
 
 "Falakaya yatırıyorlar, 100 sopa atıyorlardı"
 
Yaşadığı zulmü anlatan Rima A, "Gözaltındayken her gün dövdüler,  falakaya yatırdılar, 100 sopa attılar. Bir süre sonra acıyı hissedemiyordum,  sadece 'Allah, Allah' diye bağırıyordum. Her türlü cinsel tacizde bulundular,  onların istediklerini söylemezsem tecavüz edeceklerini, hatta kız kardeşlerimi,  çocuklarımı yakalayıp onlara da tecavüz edeceklerini söylediler." diye konuştu.
 
Cezaevinde 30 kişi konulan daracık koğuşlarda kaldıklarını, düzenli  olarak sistematik işkenceye uğradıklarını anlatan Rima A, kadınların büyük  bölümünün cezaevinde tecavüze uğradığını, bazı kadınların ise bu nedenle hamile  kalarak doğum yaptığını söyledi.
 
Cezaevinde aç bırakıldıklarını, kollarından havaya asıldıklarını ve  hakaretlere maruz kaldıklarını bildiren Rima A, şöyle devam etti:
 
"İşkenceye uğrayan kadınların çığlıklarını ve ağlamalarını herkes  duyuyordu. İstedikleri kadını alıp cezalandırıyorlardı. Oradan hiç çıkamayacağımı  düşünüyordum. Bazı kadınlar intihar etti, ben de intihar etmeyi çok düşündüm,  çocuklarıma olan özlemim beni kurtardı. 4 gün önce Türkmen Muntasır Billah Tümeni  beni kurtardı, aileme kavuştum. Hala özgür olduğuma inanamıyorum."
 
Rima A, yaşadıklarını eşine anlatamadığını da belirterek, "Artık  köyümde yaşamak istemiyorum. Rejim tekrar beni ya da çocuklarımı alacak diye  korkuyorum, kimsenin yüzüne bakamıyorum, benimle birlikte kurtulan 9 kadın da  aynı durumda. Onların arasında tecavüze uğrayanlar da var. Ne yapacağımı  bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Eşi kendisini suçlayıp rejime katıldı
 
Yaklaşık 4 yıl önce İdlib yakınlarındaki evinde rejim askerleri  tarafından eşi ile gözaltına alınan ve 2 ay sorgulanan Fatma H. ise bu süreçte  hayatının en zor günlerini yaşadığını dile getirdi.
 
Eşiyle birlikte işkenceye maruz kaldığını, kollarından havaya  asıldığını, eşinin gözleri önünde cinsel tacize uğradığını söyleyen Fatma H,  "Eşim işkenceden kurtulmak için benim suçlu olduğumu ve rejime katılmak  istediğini söyledi. Onu bıraktılar ve askere aldılar. Bana da 2 ay işkence  yaptılar." dedi.
 
"Önce ıslatıyorlar, sonra elektrik veriyorlardı"
 
Fatma H, daha sonra gönderildiği cezaevinde bir süre hücrede  tutulduktan sonra koğuşa alındığını anlatarak, "4 yıl boyunca sürekli zulme  uğradım. Bana işkence edenlere 'Sizin Allah'ınız yok mu?' diye yalvarıyordum,  eğlenerek beni dövüyorlardı, sorguda elektrik ile işkence ettiler. Önce  ıslatıyorlar, sonra elektrik veriyorlardı, ne suçum olduğunu bilmeden 4 yıl  cezaevinde kaldım." ifadelerini kullandı.
 
Yaşadığı günleri asla unutamayacağını vurgulayan Fatma H, "Cezaevinde  14 yaşından 70 yaşına kadar kadınlar vardı. Çok kötü günler geçirdik, hala  binlerce kadın cezaevinde. Geceleri uyuyamıyorum, kimseye bir şey anlatamıyorum,  hayatta olduğuma inanamıyorum." şeklinde konuştu.
 
Kendisiyle birlikte özgürlüğe kavuşan kadınların çok daha kötü şeyler  yaşadığını söyleyen Fatma H, sesini herkesin duymasını istedi.
 
"Kadınların yaşadıkları insanlık suçu"
 
Türkmen Muntasır Billah Tümeni 1'inci Tugay Komutanı Muhammet Paşa ise  Esed rejiminin askerleri tarafından cezaevlerine gönderilen, işkence gören,  tecavüze uğrayan kadınların yaşadıklarının insanlık suçu olduğunu söyledi.
 
Esed rejiminin sonunun geldiğini savunan Paşa, çok sayıda kadının  halen cezaevlerinde bulunduğunu, bu kadınların da özgürlüğüne kavuşması için  mücadelelerinin devam ettiğini belirtti.
 
 "Gözaltı merkezlerinde en az 8 bin 633 kadın tutuluyor"
 
Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) kayıt altına alınan  tutuklamalardan derlediği bilgilere göre, çatışan taraflara ait gözaltı  merkezlerinde en az 8 bin 633 kadın tutuluyor.
 
Bunlardan en az 7 bin 9'u Esed rejimine ait cezaevlerinde  yargılanmaksızın alıkonuluyor.
 
SNHR verileri, rejim güçlerinin, gözaltı merkezlerindeki en az 864  kadına ve 18 yaş altındaki en az 432 kız çocuğuna yönelik 7 bin 699 tecavüz  vakasına karıştığını bildiriyor. Ancak gerçekte tutuklu ve tecavüz edilen kadın  sayısının, bu rakamların çok üzerinde olduğu öngörülüyor.
 
  
 

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