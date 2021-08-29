Ünlü komedyen, ilk kez “G.O.R.A.” filminde yer verdiği Erşan Kuneri karakterinin maceralarını anlatan diziyi yakında seyirciyle buluşturacak. Diziden bazı sahnelerin fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlayan Yılmaz, o karelerin altına şu notu düştü: “Eğer bir Erşan Kuneri filmi izliyorsanız, ne olup bittiğini anlamak çok zaman alabilir.”
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- 'Erşan Kuneri'den yeni kareler geldi!
'Erşan Kuneri'den yeni kareler geldi!
29 Ağustos 2021 Pazar - 12:44 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 12:44