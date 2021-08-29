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'Erşan Kuneri'den yeni kareler geldi!

29 Ağustos 2021 Pazar - 12:44 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 12:44

Cem Yılmaz, yeni projesi 'Erşan Kuneri' dizisinden yeni kareler paylaştı.


Ünlü komedyen, ilk kez “G.O.R.A.” filminde yer verdiği Erşan Kuneri karakterinin maceralarını anlatan diziyi yakında seyirciyle buluşturacak. Diziden bazı sahnelerin fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlayan Yılmaz, o karelerin altına şu notu düştü: “Eğer bir Erşan Kuneri filmi izliyorsanız, ne olup bittiğini anlamak çok zaman alabilir.”
 

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