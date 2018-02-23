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'Ermeni iddiaları bizim için yok hükmünde!'

23 Şubat 2018 Cuma - 10:59 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 10:59

Hollanda Parlamentosu'nun 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımasına AB Bakanı Ömer Çelik'ten tepki geldi.


Hollanda Parlamentosu'nun 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıması sonra AB Bakanı Ömer Çelik'ten açıklama geldi. 
 
AB Bakanı Ömer Çelik, "Bu parlamentonun aldığı kararı kınıyoruz. Hollanda Parlamentosu'nun kararı bizim için yok hükmünde. Kararın Türkiye açısından bir geçerliliği yok" dedi. 
 
Hollanda'nın 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösteren AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur."

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