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"Erkeklik adına kara bir lekesin!"

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:24 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 16:24

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) eski sevgilisi tarafından öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sanatçı İbrahim Tatlıses, Gültekin'in katili hakkında, "Erkeklik adına kara bir lekesin" ifadelerini kullandı


Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesinin ardından gözaltına alınan zanlı Cemal Metin Avcı, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Ünlüleri isyan ettiren acı haber sonrasında İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
 
 
Usta sanatçı, Gültekin'in katili hakkında, "Bravo lan haza delikanlıymıs¸sın, bogˆacaksın yakacaksın betona go¨meceksin ne ayaksın ogˆlum sen!!! Hangi filmi seyrettin de bunları yaptın bunlar filmlerde bile olmaz ogˆlum erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz" mesajını paylaştı

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