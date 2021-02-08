'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı! 1670 askerle...

İçişleri Bakanlığı açıkladı. “EREN-8 AMANOSLAR” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.670) personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “EREN-8 AMANOSLAR” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.670) personel [(96) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.