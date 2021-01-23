"Eren-3 Ağrı Dağı" operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren-3 Ağrı Dağı” operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.