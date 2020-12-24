'Engelli bir oğlum var, ona bulaşsa vicdan azabı duyacaktım'

Gümüşhane'nin Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, AA muhabirine, salgının Anadolu 'da yayılmaya başladığı dönemde koronavirüse karşı kurumsal ve kişisel olarak tedbirleri artırdıklarını söyledi.

Kurban Bayramı sonrası ilçede ilk vakaların görülmeye başladığını belirten Özdemir, ilk vakalar arasında belediyede çalışan bir zabıta personelinin de bulunduğunu ifade etti.

Özdemir, görevi nedeniyle sosyal olduğunu, zabıta memurunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 15 Ağustos'ta test yaptırma ihtiyacı duyduğunu dile getirerek, "Herhangi bir semptom ya da rahatsızlığım yoktu ama şüphe üzerine hem kendimi hem de insanları korumak adına test verdim. Testimin sonucunun pozitif çıkmasını beklemiyordum ancak pozitif çıktı." dedi.

Test sonucunu ailesiyle birlikteyken öğrendiğini ve o anda herkesin panik yaşadığını anlatan Özdemir, eşi ve çocuklarının tedirgin olduğunu kaydetti.

Özdemir, kronik rahatsızlığı da bulunduğunu ancak bunun yanında yakınları için de endişelendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Aileme bulaştırmaktan çok korktum. Kronik rahatsızlığı olan engelli bir oğlum var. Ona bulaşsa ve bir şey olsaydı vicdan azabı duyacaktım. Allah'a şükür sevdiklerimize bulaştırmadık. İnsanlar birbirinden sevdiği de olsa kaçıyor çünkü aslında hepimizin koruyacağı çocuğu, annesi, babası var."

Ailesinin testlerinin negatif çıkmasının ardından rahat bir nefes aldığını ve karantina sürecine girdiğini dile getiren Özdemir, doktorun verdiği ilaçları düzenli kullandığını söyledi.

"İyi beslenmemin hastalığı kolay atlatmamı sağladığını düşünüyorum"

Özdemir, iyi beslenmenin hastalığı kolay atlatma noktasında önemine işaret ederek, "14 günlük süreçte eşim yanımdaydı. Bu süreçte gördüm ki Kovid-19 hastalarının ciddi düzeyde bakıma ihtiyacı oluyor. O dönemde C vitamini takviyesi olarak bolca kuşburnu tükettim. Karantina sürecinde 7 kilogram kuşburnu tükettim. İyi beslenmemin hastalığı kolay atlatmamı sağladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Hastalığın yayılmasının önlenmesi noktasında kurallara uymanın bir vatandaşlık görevi olduğuna dikkati çeken Özdemir, insanlara bu dönemde maske, sosyal mesafe ve hijyene çok dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Evren Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazılarının Kovid-19 hastası olduklarını bile bile söylememeleri çok büyük bir vebal. Lütfen kimse vebal altında kalmasın. Sevdiklerimizle hep beraber olmak, onlarla birlikte yaşamak istiyoruz. Annemize, babamıza, çocuğumuza, evladımıza sarılmak istiyoruz. Pandemi nedeniyle insanlar birbirinden kaçar hale geldi. Bunu atlatmak için herkes maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeli. Virüse yakalananlar bir daha yakalanabiliyor. Bağışıklık kazanmak size kurallara uyma noktasında serbestlik tanımasın."