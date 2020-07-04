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"En iyi" İHA'yı yapmak için çalışıyorlar

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 12:35 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 12:35

Tekirdağ'daki beş lisenin öğrencileri, Gaziantep'te 16-20 Eylül'de düzenlenecek "TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması"nda dereceye girebilmek için yoğun çaba harcıyor. Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorlu İMKB Fen Lisesi, Çerkezköy Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi, Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi ve Malkara Anadolu Lisesi, TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde ilk kez düzenlenecek "Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması"na hazırlanıyor.


Çorlu ilçesinde 5 kişiden oluşan İMKB Fen Lisesi Alem-İ Feza Takımı,  yarışmaya  ''Döner Kanat'' kategorisinde katılacak.
 
Okul Müdürü İlker Koşum, AA muhabirine, 10 ve 11. sınıf  öğrencilerinden 5 kişinin Alem-İ Feza takımını kurduklarını söyledi.
 
Okullarının 18. sıradan yarışmaya kabul edildiğini anlatan Koşum,  "Şimdi yarışma için hibelerimiz yatacak, öğrencilerimiz hibeler yattıktan sonra  ekipmanlarını alarak modellerini oluşturacaklar. TÜBİTAK'ın belirleyeceği parkuru  başarıyla tamamlayan İHA'lar arasında derecelendirme yapılacak." dedi.
 
Koşum, çocukların, çalışmalarını hayal ederek hayata geçirdiklerini ve  böylece öz güvenlerinin geliştiğini ifade etti.
 
Okulun fizik öğretmeni ve yarışma ekibinin proje danışmanı Yeşim  Demirtaş ise öğrencilerinin hepsinin çok başarılı olduğunu vurgulayarak,  "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, onları projelerle  destekleyerek yaşam boyu hedefledikleri mesleklere sahip olmalarını sağlamak  istiyoruz." diye konuştu.
 
Takımın kaptanı Emir Tanrıver de yarışmadan haberdar olduktan sonra  hiç vakit geçirmeden çalışmalara başladıklarını dile getirdi.
 
Takım arkadaşları Emirhan Bilgiç, Enes Kavak, Fatih Serdaroğlu ve  Taner Yiğittopçu ile tasarım raporu yazmaya başladıklarını anlatan Tanrıver,  şöyle konuştu:
"Şimdi insansız hava aracımızı yapmaya başlayacağız. Yapacağımız  İHA'nın altında bir yük bırakma mekanizması bulunacak. Yükü, otonom olarak  sistemsel bir şekilde TÜBİTAK yetkililerinin belirlediği yere bırakacak. Yine  otonom olarak yetkililerce belirlenecek parkuru başarılı şekilde tamamlaması  gerekiyor."
 
Malkaralı gençler "Albatros"u tasarladı
Yarışmaya katılacak Malkara Anadolu Lisesi öğrencileri ise  tasarladıkları "Albatros" isimli İHA ile oldukça iddialı.
 
Okulun teknoloji atölyesinde danışman öğretmenleri Hamit Bolat  öncülüğünde çalışmalarını sürdüren öğrenciler Arda Bekdüz, Hüseyin Kutsal Şen,  Berkay Kurt, Aylin Tülin Şen, Yaren Aydoğdu, Azra Cihan, Elif İkra Çetin ve Ayça  Üstün, tasarladıkları İHA'yı daha da geliştirmek için yoğun çaba harcıyor.
 
Öğrencilere uçuş kabiliyetlerini ve deneyimlerini artırabilmeleri  amacıyla eğitimler de veriliyor.
 
İHA'nın yapımında karbon elyaf yün kullanacak takım, otonom uçuş için  "pixhawk" uçuş kartı kodlamalarında çalışma yürütüyor.
 
Danışman öğretmen Hamit Bolat, öğrencileriyle yaklaşık 4 aydır bu  yarışmaya hazırlandıklarını söyledi.
 
Bolat, hava aracının, özgün bir tasarım olmakla birlikte iki görev  gerçekleştireceğini belirterek, "Otonom uçuş dediğimiz pixhawkla yapılacak uçuşu  gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu, liseler arasında yapılması çok kolay olmayan  bir görev. Bunu yerine getirmek için öğrencilerimiz ile çalışmalara devam  ediyoruz." diye konuştu.
 
Takım kaptanı Arda Bekdüz de mart ayından bu yana sürdürdükleri  çalışmalar sonucu sabit kanatlı İHA profilini tasarladıklarını dile getirdi.
 

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İHA gençler yarışma TÜBİTAK
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