'Eldiven kullanımının faydası değil, zararı olur'

“MAYIS ORTASINDAKİ TAHMİNLER GERÇEKLEŞMEDİ”

Ülkemizde Mayıs başındaki rakamlarla o günkü eğilime göre yapılan projeksiyonlarda Temmuz ortalarında Kovid 19 vakalarının sıfıra doğru yaklaşacağının düşünüldüğünü ancak 1 Haziran sonrası yeni normale geçişte kurallara uyulmaması nedeniyle bu tahminin gerçekleşmediğini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Özenle uyulması gereken kurallar konusunda bir rehavete girdik ve sonuçta vaka sayısı tekrar arttı; şu anda da 900’ler civarında seyrediyor. Düğün, asker uğurlama, toplu yemekler veya taziye ziyaretleri gibi büyük kalabalıkların oluştuğu durumları görüyoruz. Gençlerin kontrolsüz bir şekilde topluca bulunduğu etkinlikler, bazı televizyon programlarında şampiyon olan takımların bu sevinçlerini maalesef ölçüsüz ve kuralsız şekilde kutlaması, kötü örnekler oldu bunlar. İşte belli illerdeki artışlardan bu davranışlar sorumlu aslında” dedi.

“BAYRAMDA HER ŞEYİ İLK GÜNE SIKIŞTIRMAYA GEREK YOK”

Kurban Bayramı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Öztürk, kurban alımından kesimine, bayram ziyaretlerinden et dağıtımına kadar artık bayram geleneklerinin eskisi gibi sürdürülemeyeceğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Kesinlikle kalabalık yaratacak ortamlara zemin hazırlanmamalı. Kurban bayramı bir gün değil. İkinci günü var üçüncü günü var. Gerekirse kurban alınmalı ve kesimi bir düzen içerisinde, bir sonraki güne bırakılmalı. Bayram ziyaretlerini ise bu sene elden geldiğince görüntülü telefonlarla yapmakta ciddi yarar var. ziyaretler mecburi ise maskeli bir şekilde, fiziki mesafe korunarak gerçekleştirilmeli mümkünse ziyaretlere küçük çocuklar götürülmemeli. Bayram ziyareti en fazla 10-15 dakika ile sınırlı tutulmalı. Camilerde kurallara gördüğüm kadarıyla uyuluyor. Buna bayramda da dikkat edilmeli. Kurbanın ihtiyaç sahipleri ya da komşulara dağıtımında mümkünse bir kişi maskesiyle gidip yine fizik mesafeyi bozmadan nezaketle ikramını yapıp herhangi bir ek sohbete girmeden dönmeli. Hastalık pratik olarak etle bulaşmaz. Zaten et piştikten sonra tüm mikroorganizmalar pişirme sonrası tamamen tahrip olur. Etin üzerine kesim esnasındaki yoğunlukta belli bir miktar virüs bulaşı gerçekleşse de pişirme esnasında yok olur.”

“ÇOCUKLARA DİŞ FIRÇALAMA GİBİ MASEK ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMALIYIZ”

Şu anda salgın açısından durağan bir dönemde olmadığımıza işaret eden Prof. Dr. Öztürk, asemptomatik vakalara da işaret ederek şunları söyledi: “Şu andaki rakamlarda en az bir kişi bir kişiye görünür bir şeklide hasta ediyor. Olayın bir de asemptomatik hastalar boyutu var. Rakamlara henüz yansımamış, bir o kadar daha hasta var toplumda. Fizik mesafe her yerde fizik mesafedir. Karada ve denizde farketmez. Deniz veya havuz suyundan hastalık bulaşmaz elbette. Ama havuza gir yanyana sohbet et, tam bir bulaşma yeridir. Denize gir orada dip dibe muhabbet et, tam bir bulaşma yeridir. Fizik mesafeyi her koşulda koruyacağız. Sudan çıkar çıkmaz da yüzümüzü kuruladıktan sonra maskemizi takacağız. Okulların açılması konusunda çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığı yürütüyor. Türkiye ve dünya bir kademeli serbestlik, kontrollü sosyal hayatı uygulamak durumunda. Çünkü yasaklamaları şehirleri komple karantinaya almayı yani ‘lockdown’ olayını uzun süre hiçbir ülke yürütemez. Bu nedenle okullarda da kontrollü normalleşmeye geçmek gereklidir. Çocuklarımızı da maske mesafe hijyen konusunda eğitmek zorundayız. Güney Kore 'de ve değişik buna benzer ülkelerde çocukların da rahat bir şekilde maskeye uyum sağladıklarını görüyoruz. Türkiye de bunu başarmak zorunda. Çocuklarımız nasıl dişlerini düzenli fırçalama alışkanlığını kazanıyorlarsa bulaşıcı hastalıklar konusunda da maske takma ve fizik mesafeye uyma tutumunu öğrenecekler.”